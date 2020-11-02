الجزائر تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضح الناطق الرسمى باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن العدد الإجمالى للإصابات بالوباء ارتفع الى 58574 حالة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1981 حالة.
وأضاف أن 182 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى حالات التشافى إلى 40577 حالة.
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