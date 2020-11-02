واشنطن والخرطوم تستأنفان المحادثات التجارية بعد توقف سنوات

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، كان استئناف المحادثات بلقاء بين مسؤولين سودانيين وأمريكيين فى السودان، معلنين بدء التنسيق بهدف إقامة منتدى لرجال الأعمال فى البلدين.

وفى بيان رسمى، قالت وزارة التجارة والصناعة السودانية، إن محمد على عبد الله وكيل وزارة التجارة التقى بالمستشار الاقتصادى والسياسى للسفارة الأمريكية فى السودان روبرت نيوسوم، ومايكل بانل الملحق الاقتصادى والتجارى بالسفارة، "فى أول اجتماعات رسمية بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الأمريكى المتوقفة لعشرات السنوات"​​​.

وأضاف البيان أنه "يجرى العمل الآن للتنسيق بإقامة منتدى سودانى - أمريكى لرجال الأعمال فى البلدين فى شهر يناير 2021 عبر خاصية الفيديو كونفرانس".

وأشارت الوزارة إلى أن "وكيل وزارة التجارة السودانى ومسؤولين تجاريين من السفارة الأمريكية بالخرطوم يناقشون كيفية العمل بين البلدين لتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية"، إضافة إلى سبل "تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان".

وبحسب الوزارة، وعدت واشنطن بمساعدة الخرطوم فى تنفيذ قرار رفع الحظر الاقتصادى عنها.