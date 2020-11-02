شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها للخارج

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (1،650،000) ريال إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من (4) مقيمين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج السعودية بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة، متخذين من سكنَيْهم بحيَّي (منفوحة – والشفاء) مقرَّيْن لجمع الأموال، وبتفتيشهما عُثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (42.150) ريالاً. وقد أقروا (بتحويل وتهريب) مبالغ بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه تم القبض عليهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.