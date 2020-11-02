مرور الشمالية يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الإثنين)، القبض على قائد مركبة في منطقة الحدود الشمالية، وذلك لقيادته مركبته بسرعة عالية معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت الإدارة أن قائد المركبة وثق فعلته بمقطع فيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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