قرعة كأس الملك.. الهلال يصطدم بالفتح والأهلي يواجه العين والنصر يقع أمام الرائد

أقيمت اليوم الاثنين في محافظة جدة مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لموسم 2020 – 2021 .

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية بدور الـ 16 حيث ستقام المباراة على أرض الفريق الأول وسيكون الدور بنظام خروج المغلوب:

الهلال × الفتح

الأهلي × العين

القادسية × الشباب

ضمك × التعاون

الباطن × أبها

الاتفاق × الفيصلي

الوحدة × الاتحاد

النصر × الرائد

وسيحصل الفائز بكأس خادم الحرمين لنسخة موسم 2020-2021 على 10 ملايين ريال ومقعد مباشر إلى دوري أبطال آسيا 2021 ومقعد مباشر في السوبر السعودي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرّر قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020 – 2021 على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحيث تبدأ البطولة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020 – 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية ما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.