السعودية تسجل 381 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 381 لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 348037 شخصا، وتعتبر حالات 7928 منهم نشطة، بينها 755 حالة حرجة.
ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى السعودية خلال الأسابيع الأخيرة استقرارا نسبيا بعد تراجعه الملموس فى وقت سابق، حيث سجلت المملكة يوم 31 أكتوبر 402 حالتين، وفى 1 نوفمبر 374.
وأفادت الوزارة، بتسجيل 17 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 19 فى 31 أكتوبر و18 فى 1 نوفمبر، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى السعودية إلى 5437.
كما ذكرت الوزارة، أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 334672 شخصا، بعد تسجيل 436 حالة شفاء جديدة.
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