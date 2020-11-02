المبعوثة الأممية لليبيا : توافق كبير خلال المحادثات العسكرية فى غدامس

أكدت المبعوثة الأممية للدعم فى ليبيا ، ستيفانى وليامز، اليوم الإثنين، أن هناك حالة من التوافق الكبير شهدتها المحادثات العسكرية الليبية "5 + 5" فى مدينة غدامس، حسبما نقلت "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكانت المحادثات العسكرية "5+ 5" انطلقت بين فرقاء ليبيا، وبرعاية الأمم المتحدة، فى مدينة غدامس قرب الحدود الجزائرية والتونسية، مساء اليوم الإثنين، فى أول محادثات تجرى بين الفرقاء على أراض ليبية.

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