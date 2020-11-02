الجزائر : اعترافات إرهابى تقود لتفكيك خلية غرب العاصمة

ووفقًا لصحيفة "النهار" الجزائرية، جاءت هذه العملية بعد تحقيقات بدأت انطلاقًا من اعترافات إرهابى تم اعتقاله فى 23 سبتمبر الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الخلية ينحدرون من ولايات تيبازة والجزائر العاصمة، والبليدة وورقلة، مضيفة أن 3 من أعضاء الخلية يتواجدون فى السجون بالفعل ضمن قضايا الحق العام، بينما فر 3 آخرين من عناصر الخلية، وجرى اعتقال 4 آخرين.