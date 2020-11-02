الرئاسة اللبنانية : تقدم إيجابى فى ملف تشكيل الحكومة الجديدة

استعرض الرئيس اللبنانى ميشال عون مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، مساء اليوم، ملف تشكيل الحكومة الجديدة "وسط أجواء من التعاون والتقدم الإيجابى"، بحسب بيان مقتضب صادر عن الرئاسة اللبنانية.





وكانت مسحة تشاؤمية قد طغت على مسار التأليف الحكومى خلال الـ 48 ساعة الماضية، فى ضوء العرقلة المفاجئة التى طرأت فى ظل صراع عدد من القوى السياسية على الحصص الوزارية وحقائب بعينها، إلى جانب معلومات أفادت برغبة رئيس الجمهورية بتوسيع حجم الحكومة بحيث تضم 22 أو 24 وزيرا لتوزير حلفاء سياسيين له، فى حين يصر رئيس الوزراء المكلف على تشكيل حكومة مصغرة لا تتعدى الـ 18 وزيرا. وكُلف سعد الحريرى فى 22 أكتوبر الماضى برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان، وذلك بعدما استقالت حكومة الدكتور حسان دياب على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحرى الذى وقع فى 4 أغسطس الماضى وتفاقم حدة الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.

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