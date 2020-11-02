المحجوب : محادثات غدامس إيجابية وتبحث تشكيل لجان لتثبيت وقف إطلاق النار

قال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى العميد خالد المحجوب، إن المحادثات العسكرية الليبية، فى مدينة غدامس كانت إيجابية، مشيرا إلى أنها انتقلت من العناوين إلى التفاصيل ومن الخارج إلى الداخل.





وأضاف المحجوب، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أن محادثات غدامس تبحث تشكيل لجان فرعية لبحث تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن التيار الوطنى فى غرب ليبيا قادر على المواجهة إذا دعم من الجيش الوطنى الليبى. وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، إلى أن هنالك إرادة دولية لإحلال الاستقرار فى ليبيا باستثناء تركيا، موضحا أن تركيا ستكون من أوائل الرافضين للحوار الليبى الليبى.

وانطلقت المحادثات العسكرية "5+ 5" بين فرقاء ليبيا فى مدينة غدامس الليبية، قرب الحدود الجزائرية والتونسية، فى وقت سابق مساء اليوم الاثنين. وكانت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا أعلنت، السبت الماضى، أن المحادثات العسكرية الليبية "5+5" ستجرى فى مدينة غدامس بين يومى 2 و4 نوفمبر الجارى، لتكون هذه أول محادثات بين الفرقاء تجرى على أراضى ليبية.

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