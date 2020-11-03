الاتحاد بحجازي .. كسر النحس الأهلاوي

*الاتحاد كسر النحس الأهلاوي بفوز صريح بهدفين كانت قابلة للإضافة لو لا عدم الجدية المعتادة من بعض هجوم الاتحاد الذين دائما وجودهم كعدمهم للأسف ، نعم فاز الاتحاد على الأهلي ، أنا تحدثت كثيرا قبل المباراة وقلت غالبية انتصارات الأهلي لسوء دفاع الاتحاد وتلك الهدايا المقدمة بكل مباراة ، عندما توقفت الهدايا توقفت انتصارات الأهلي ، فرق متواضعة تفوز على الأهلي لأنها لا تقدم هدايا ، الفوز على الأهلي لا يعني نهاية المطاف بل الاستمرارية في الانتصارات هي المؤشر الحقيقي المبشرة بإذن الله تعالى بالعودة ، نتمنى أن تصحح الأخطاء وتتلافى السلبيات كي تكون العودة قوية ومتينة ، وغير ذلك عمل لن يكون مجدي أبدا .

*نجوم من العيار الثقيل : وفي مقدمتهم الحارس العملاق الأمين غروهي الذي يشكل نصف قوة الفريق وكذلك العملاق في خط الدفاع أحمد حجازي الذي شكل سد عالي وقائد بارع ، وأيضا اللاعب الفنان هنريكي وكذلك النجم اللافت غاري الذي أدى أداء مبهرا ، ومازال للإبداع بقية ، وكافة اللاعبون كانوا في مستوى المسؤولية ومازال المنتظر منكم أكبر .

*الاتحاد يحتاج هوية فنية بجودة عالية ، كذلك لأبد التخلص من العيب العشوائي في سوء التمرير واستبدالها بالتمرير المتقن الصحيح ، فقدان الكرة كثيرا يضاعف الجهد وينهك البدن والعضلات ، ولكن التمرير الصحيح يقلل الجهد ويحفظ المخزون ، من هنا أجدد مطالبتي بهوية فنية بجودة عالية تقلل الإصابات .

*الاتحاد يحتاج هداف بارع شامل ومتكامل يترجم الفرص السهلة المتاحة كي يستمر الاتحاد في الانتصارات دونما توقف .

*تحية تقدير واحترام لكافة أعضاء الإدارة في نادي الاتحاد على العمل الجميل المفيد ومازال المنتظر منكم أكبر وأكثر فيما ينفع ويفيد عشقنا العميد .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/حمزة السيد