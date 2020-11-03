سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1234 إصابة جديدة بفيروس



سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالى للمصابين فيها إلى 135141 إصابة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات فى البلاد 497 حالة وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 1234 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.