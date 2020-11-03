أمر ملكى سعودى بترقية 37 قاضيا بديوان المظالم

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكى تضمّن ترقية قاضٍ من درجة "وكيل محكمة/أ" إلى درجة "رئيس محكمة/ب"، وترقية عشرين قاضيًا من درجة "قاضى/أ" إلى درجة "وكيل محكمة/ب"، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة "قاضى/ج" إلى درجة "قاضى/ب".

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