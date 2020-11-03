أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء، فوز الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج، بفترة رئاسية ثالثة بنسبة 94.27% من الأصوات بعد انتخابات ساخنة أشعلت فتيل أعمال عنف مميتة وقاطعها الناخبون من أنصار المعارضة.
وقال رئيس المفوضبة كويبير كوليبالي إبراهيم: ”وبناء عليه تم انتخاب الحسن واتارا رئيسا للجمهورية“.
وأضاف أن النسبة النهائية للإقبال على التصويت في الانتخابات التي جرت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بلغت 53.90%.
ويتعين أن يقر المجلس الدستوري في البلاد النتيجة ويعلن الفائز النهائي بعد نظر أي طعون أو شكاوى بحدوث تجاوزات في الاقتراع.
ويقول معارضو واتارا (78 عاما) إنه انتهك القانون بالترشح مجددا لأن الدستور يقيد فترات الرئاسة باثنتين وإنه يخاطر بانهيار السلام الهش في البلاد منذ حرب أهلية قُتل فيها 3 آلاف شخص في عامي 2010 و2011.
ويقول واتارا إن إقرار دستور جديد في عام 2016 سمح له بالترشح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس ساحل العاج الحسن واتارا يفوز بولاية ثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.