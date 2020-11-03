رئيس ساحل العاج الحسن واتارا يفوز بولاية ثالثة

أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء، فوز الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج، بفترة رئاسية ثالثة بنسبة 94.27% من الأصوات بعد انتخابات ساخنة أشعلت فتيل أعمال عنف مميتة وقاطعها الناخبون من أنصار المعارضة.

وقال رئيس المفوضبة كويبير كوليبالي إبراهيم: ”وبناء عليه تم انتخاب الحسن واتارا رئيسا للجمهورية“.

وأضاف أن النسبة النهائية للإقبال على التصويت في الانتخابات التي جرت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بلغت 53.90%.

ويتعين أن يقر المجلس الدستوري في البلاد النتيجة ويعلن الفائز النهائي بعد نظر أي طعون أو شكاوى بحدوث تجاوزات في الاقتراع.

ويقول معارضو واتارا (78 عاما) إنه انتهك القانون بالترشح مجددا لأن الدستور يقيد فترات الرئاسة باثنتين وإنه يخاطر بانهيار السلام الهش في البلاد منذ حرب أهلية قُتل فيها 3 آلاف شخص في عامي 2010 و2011.

ويقول واتارا إن إقرار دستور جديد في عام 2016 سمح له بالترشح.