اليمن : ممارسات الحوثيين بشأن خزان صافر ستسبب كوارث بيئية مخيفة

ووفقًا لتصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حَمَّل وزير النفط اليمنى أوس العود، ميليشيات الحوثى، مسئولية عرقلة أعمال الصيانة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه التسبب فى نتائج كارثية.

وقال العود إن ممارسات الحوثيين غير المسؤولة فى الفترة الأخيرة بتكثيف تواجد عناصرهم المسلحة على ظهر الخزان سيؤدى استمرار تردى أوضاع الخزان العائم فى منطقة رأس عيسى وزيادة مخاطره سواء بالانفجار أو الغرق.

وأضاف: "فى الوقت الذى يراقب فيه العالم بذعر لحدوث كارثة بيئية واقتصادية فى مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليها وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية من خلال المماطلة فى عملية تفريغ محتوى الباخرة من نفط خام تحت إشراف الأمم المتحدة".

وتابع: "مع وتيرة التحذيرات الدولية والأممية التى تدق ناقوس الخطر فى حال تُرك هذا الخزان دون تدخل لإزالة خطورته فإن وزارة النفط والمعادن تحمل الانقلابيين الحوثيين المسئولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسئولة التى إن استمرت فإنها ستؤدى إلى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضاء على التنوع البيولوجى والبيئى فى أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر، وإحالة عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين إلى البطالة، والقضاء على مئات الأنواع من الأسماك والمخزون السمكى".