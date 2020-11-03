مصادر: وضع حواجز مؤقتة لمنع دخول المركبات إلى ساحات الحرم المكي

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة بدأت بوضع حواجز مؤقتة على جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي لمنع دخول المركبات. وأضافت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أنها وضعت أيضاً مطبات صناعية على الطرق المؤدية للحرم المكي من أجل تهدئة سرعة المركبات. وأشارت إلى أن هذه الحواجز والمطبات الصناعية لا تعوق حركة المشاة والقادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة في المسجد الحرام. يُشار إلى أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة باشرت مساء الجمعة الماضية حـادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام إثر انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية، مبينةً أنها ألقت القبض على المتسبب وتبيّن أنه كان في حالة غير طبيعية.

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