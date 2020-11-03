وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن توفر وظائف شاغرة في الرياض بمسميات محلل قانوني، ومحلل شبكات.
واشترطت على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات، محاسبة، إدارة مالية، أنظمة، قانون، شريعة، إدارة أعمال، موارد بشرية، إحصاء، أو ما يعادلها.
كما اشترطت على المتقدم أن لديه خبرة في مجال ذات صلة بالوظيفة، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا
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