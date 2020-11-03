البابلى: لم نرصد إصابات بكورونا بين المشاركين فى اجتماعات البرلمان العربى

وأضاف البابلى، أن الوفود البرلمانية العربية التى شاركت فى جلسات البرلمان العربى التى عقدت حضورياً خلال الأسبوع الماضى للمرة الأولى منذ أزمة جائحة كورونا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أشادت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تطبق فى جمهورية مصر العربية لحماية الزائرين والمواطنين.

وأوضح الأمين العام المساعد للبرلمان العربى، أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الوفود العربية المشاركة فى الاجتماعات قبل مغادرتهم القاهرة وعودتهم إلى بلادهم والتى أكدت خلو الجميع من أية إصابة بفيروس كورونا.

وأكد الأمين العام المساعد أنه تقرر عقد جميع اجتماعات البرلمان العربى فى جمهورية مصر العربية فى الفترة القادمة حضورياً لتصبح القاهرة أول عاصمة عربية تقام فيها المؤتمرات والاجتماعات حضورياً منذ انتشار جائحة كورونا.