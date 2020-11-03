سجل أسود.. إهانة النساء فى مطار الدوحة يفضح سياسة الكراهية القطرية

وفى الآونة الأخيرة وقعت حادثة جديدة فضحت إجبار سيدات على خلع ملابسهن وإجراء فحص دقيق لهن فى مطار الدوحة، ما اعتبره الكثيرون أمرا مزعجا للغاية ويحمل عدوانية تجاه النساء.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، كشفت فضيحة جديدة للدوحة، إذ اصطحب الأمن القطرى عدداً غير محدّد من النساء، من الطائرات الموجودة على مدرج المطار، إلى سيّارات الإسعاف، وتم إجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية وخضعن للفحص بحثاً عن علامات ولادة حديثة.

فيما أعربت السلطات الأسترالية، فى بيان رسمى، عن "قلقها الشديد" إزاء تعرض نساء أستراليات فى مطار الدوحة بقطر لفحص طبى دقيق على مدرج المطار.

معاملة مهينة

وقالت امرأتان لهيئة الإذاعة الأسترالية، إنه طُلب من كل النساء البالغات فى الطائرة بصرف النظر عن سنهن النزول لفحصهن، فيما نقلت المحطة التليفزيونية عن أن الحكومة الفيدرالية تبحث اتخاذ إجراءات تجاه قطر بسبب الواقعة.

الإذاعة الأسترالية كشفت أن نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة تعرضن لفحوص، فى إطار بحث السلطات عن والدة رضيعة عُثر عليها فى دورة مياه فى المطار بتاريخ 2 أكتوبر.

تغطية فاشلة

وتحاول قطر تجاوز أزمتها الدبلوماسية مع أستراليا على خلفية حادثة تفتيش مواطنات أستراليات فى مطار الدوحة وانتهاك خصوصيتهن، وذلك بتقديم أكباش فداء، محاولة التغطية على سياسة الكراهية والتطرف التى تنتهجها.

وقالت الحكومة القطرية: "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة"، مضيفة أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد بن خليفة آل ثانى "أبدى أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات"، بحسب البيان.

سجل أسود

ولم تكن حادثة النساء الأستراليات واقعة فردية، فقد أعلنت نيوزيلندا، يوم الخميس، أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللواتى تم إخضاعهن لفحوص قطر المهينة أيضا، واصفة الإجراءات بأنها "غير مقبولة بتاتا".

ووفق تقارير لمنظمات حقوقية، تمتلك قطر سجلا كبيرا من انتهاك حقوق الإنسان سواء تجاه العمال الأجانب أو النساء.

وكانت منظمات حقوقية دولية دعت، فى تقرير لها، إلى محاسبة قطر عن انتهاكاتها المتكررة فى ملف حقوق الإنسان.

وقالت المؤسسة عن واقعة الفحص المهين للنساء فى مطار الدوحة: "ينبغى على قطر حظر الفحوصات الطبية النسائية القسرية، والتحقيق ومحاسبة أى فرد سمح بأى معاملة مهينة".