



واقفت وزيرة الصحة فى البحرين، فائقة بنت سعيد، على الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا المستجد لأفراد الصفوف الأمامية ابتداءًا من اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، سمحت الإمارات فى سبتمبر الماضى بإجراء مماثل، بما يتيح الاستخدام الطارئ للقاح ذاته لتطعيم أفراد الصفوف الأمامية المعرضين لمخاطر عالية من العدوى بفيروس كورونا. وأشارت الوكالة إلى أن اللقاح المرشح يقترب من نهاية مرحلته التجريبية الثالثة فى مصر، والبحرين، والأردن، وهو لقاح تم التوصل إليه بالشراكة بين شركة سينوفارم تشاينا ناشيونال بيوتيك جروب، وجروب 42 شركة تقنية الذكاء الاصطناعى فى أبوظبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تجيز استخدام اللقاح الإماراتى ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.