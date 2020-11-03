خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل ألفا و8 إصابات جديدة بكورونا

وأشارت الوزارة فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى وفاة 6 مصابين جراء الإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات فى الدولة 503 حالات، وشفاء 1.466 حالة جديدة بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 133 ألفا و133 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 96 ألفا و994 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما أدى إلى اكتشاف الحالات المذكورة.
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