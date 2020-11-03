هيئة الأسرى: 70 فلسطينيًا أصيبوا بكورونا فى سجون إسرائيل

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا فى سجن جلبوع الإسرائيلى ارتفع ليصل إلى 73 إصابة، والعدد مرشح للزيادة خلال الساعات والأيام القادمة".
بينما لم تصدر مصلحة السجون الإسرائيلية أى بيان لنفى العدد أو تأكيده، بعدما أصدرت بيانًا أمس، قالت فيه إن 11 معتقلاً فلسطينيًا فى سجن جلبوع الذى يضم 360 سجينًا أصيبوا بفيروس كورونا.
وتؤكد الإحصائيات الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فى سجونها 4400 فلسطينى، بينهم نساء وأطفال ومسنين ومرضى.
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