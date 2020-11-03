الكويت : 3 وفيات و787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كما أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، تسجيل787 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى إصابات الوباء فى البلاد إلى 128.080 حالة مؤكدة. كما تعافى 119.080 من المصابين بفيروس كورونا فى الكويت.

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