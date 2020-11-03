العراق يسجل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، فى بيان بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 11068، فيما سُجلت 2979 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 408756 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين فى المستشفيات فى عموم العراق حتى اليوم 62472، منهم 445 يرقدون فى العناية المركزة.