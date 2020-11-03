على القوز وغلامة بردًا وسلامة

شامخات القمم تتقهقر أمامها الهمم وتتردد دونها العزائم والشيم إلا على عشاقها من صقورنا الأحرار الذين اعتادوا اعتلاء مشارفها و التربع على قممها العالية ولا حدا أعلم بمسالكها ودروبها من نمورنا الأفذاذ الذين استطرقوا جبالها ووديانها بحكم بنوتهم للمكان الذي فتحوا عيونهم على طبيعته وعاشوا بين جنباته وامتزجت أنفاسهم بشذا زهره وشجره، فعندما تُمس هيبة الوطن أو يعبث أحدا بمقدراته الغالية وثرواته الطبيعية نجدهم يهبون ولا يهابون ولا تثني عزائمهم سحب الدخان ولا لهب النيران… يتصدون لها ويحاصرونها ما استطاعوا بكل الوسائل المتاحة راجلين مقبلين غير مدبرين وقد اكتسوا باللون الأسود ( فبيض الله وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) على هذا التفاني والإخلاص ،وكما عهدناهم دائما في كفاح و تصدي لأعمال المفسدين الضالين الذين هم في طغيانهم يعمهون …أنها معارك الشجعان مع الحرائق المفتعلة والنيران المستعرة التي لا هوادة معها و لا هدنه ولا مفاوضات ولا خدعة ألسنة اللهب تزحف وتلتهم الحي والميت من نبات وحيوان انها مقبرة الحياة الفطرية التي لا ترحم، فتقضي على الجذر والبذر ولا تقف عند حد إلا- بعون الله – ثم بإخلاص رجالا قلوبهم عامرة بالإيمان مُشيعة بالإقدام لخدمة دينهم ثم المليك والوطن .

أدرك الجميع حجم الكارثة التي نفذها بعض أفراد عصابات الفساد بتخطيط من جهات تريد لهذه البلاد الدمار، و هذه ليست المرة الأولى فقد سبقتها أفعال عديدة مشابهة والكل يشير بأصابع الاتهام و بكل ثقة إلى بعض أفراد تلك الجنسية التي عاثت في الأرض فسادا بخطط شريرة تُنفذت على مراحل متتالية ،فمنذ قدومهم إلى هذه البلاد الطاهرة وهم مصدر فساد ومعول هدم ،وقد بذلت حكومتنا الرشيدة منذ عقود جهودا كبيرة من أجل الحد من خطر هذه الفئة مراعية النواحي الإنسانية و احترام حقوق الإنسان إلا إن ذلك قوبل بالمزيد من الفساد والإفساد والنكران ، وكان لابد من درء شرهم وتطهير البلاد من فسادهم فنظمت أحوالهم بالطرق القانونية ، ولكن دون فائدة ففي الآونة الأخيرة و بعد أن اتيح لنسائهم فرص العمل في المنازل بطرق نظامية تمكن الجنسين من مخالطة المجتمع ،و كلفوا بأعمال تخريبية وتنفيذ جرائم بشعة ولا يستبعد أن يكون ذلك بإيعاز وتشجيع من جهات تضمر الشر لهذه البلاد الكريمة ، فنفذوا جرائم القتل والحرق والترويج للسموم و نقل الأمراض و نشر الرذيلة مستهدفين بشكل خاص شباب هذا البلد الذين هم رجال المستقبل وعدة الوطن وعماد الأمة .

ولا يخفى على أحد أساليب تقربهم من المواطنين و طرق عيشهم و بؤر تواجدهم بالقرب من تلك القرى والأرياف لجمع المعلومات عن المجتمع وذلك بالتودد لأفراده بحيث يسهل عليهم تحقيق مآربهم بالتدريج بعد تكوين علاقات مع السذج من المواطنين واستدرج ضعاف النفوس لخدمتهم مقابل توفير المنكر لهم و أشياء أخرى، ومن ثم جاهروا بالمعاصي و استلوا سيوف التحدي على كل من يطاردهم و يحد من نشاطهم. إنهم عصابات مدربة تعمل بطريقة مدروسة ،وهذا يتضح من رسائلهم الرمزية (على الطرق)والتي تهدف إلى استعراض قدراتهم الإجرامية وترهيب سكان الأرياف والقرى بتلك الوسائل المقززة لغض النظر عن أنشطتهم المحرمة وتجاهل سلوكياتهم القذرة التي يمارسونها جهارا نهارا ،ولكن أفعالهم الاستفزازية تلك لم تحقق النتائج التي يطمح لها المخطط لأن جميع المواطنين من مدنيين وعسكريين في هذه المنطقة الغالية على درجة عالية من اليقظة لتلك الأهداف الهدامة التي يديرها جرذان الغابات وخفافيش الكهوف ، فعندما ضيقوا عليهم الخناق وأخرجوهم من تلك الأوكار فعلوا فعلتهم وأحرقوا تلك المواقع عمدا وعدوانا بدافع الانتقام، ان هذه الأفعال تؤلم كل انسان لأن الاعتداء على البيئة وتدمير الطبيعة التي تضم ثروة نباتية متنوعة لها مئات السنين والقضاء على الحياة الفطرية عمل عدائي سافر وجريمة نكراء كنا نظن ان مثل هذه الأفعال قد انقرضت، بانقضاء عصرها وزوال ممارسيها .

تحية إكبار لكل من ساهم في عملية اخماد الحريق من رجال الدفاع المدني والمتطوعين و كل من ساهم في القبض على مرتكبي هذا الجرم الشنيع . وكل التقدير والإجلال لجهود الأمير المسدد صاحب السمو الملكي أميرنا المحبوب تركي بن طلال وفقه الله .