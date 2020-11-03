القوة الناعمة أشدّ فتكاً وأبلغ تأثيراً

لقد ساد في الماضي السحيق والقريب على حدٍ سواء أن أنجع وسيلة لكسب أي نزال أو معركة يكمن فقط في القوة العسكرية أو البدنية المحضة وظل هذا المفهوم قائماً وسارياً ومعمولاً به لقرون إن لم يكن لأكثر من ذلك إلى أن أتتنا قوة أخرى غير مألوفة وغير مسبوقة أذن بميلادها التطور العلمي والحضاري والأهم التقني الذي أصبح العالم بأسره يعيش أحداثه وتطوراته المذهلة يوماً بعد يوم وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية وراء إطلاق لقب “القوة الناعمة” على هذه القوة الجديدة التي اكتشف العالم عِظَم تأثيرها المباشر وغير المباشر منذ بداياتها ودورها المؤثر والفعّال في كسب حروب الفكر والثقافة والأهم من ذلك حروب السيطرة والإحتواء، الأمر الذي جعل الجميع يعمل على توجيهها وتوظيفها كلٌ حسب سياساته وأهدافه المشروعة منها وغير المشروعة.

ولقد تباينت وتعددت مظاهر وأدوات هذه القوة الجديدة حيث كانت أولى بداياتها “ورقية” يتم تداول الأخبار والأحداث عبرها وكانت تلك البداية بداية مشجعة جداً سواء على الصُعُد التي أشرت إليها أعلاه أو حتى في المجال الاقتصادي البحت من خلال ظهور ثقافة الاعلانات التجارية فيها ثم تطور الأمر من هذا المظهر الورقي إلى مظهر الاذاعة ثم التليفزيون لاحقاً وصولاً إلى الإنترت والتي إنبثق من خلالها ما يسمى حالياً بالسوشل ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي كما تُعرّف في اللغة العربية.

ومن أشهر الدول التي عملت وبنجاح منقطع النظير في توظيف هذه “القوة الناعمة” كانت أمريكا حيث نجحت في جعل هذه القوة بمثابة الأداة التي ترسم بها سياساتها وتحقق بها أغلب أهدافها ومن بين مظاهر استخدام هذه الأداة كانت “هوليوود” المدينة الأمريكية التي تمثل الثقل الرئيسي في العالم لإنتاج الافلام السينمائية والوثائقية وغيرها حيث وظفت أمريكا هذه السمعة والانطباع الايجابي السينمائي عنها في نشر ثقافتها وفكرها وكذلك رسمت من خلال هذه الافلام صورة خيالية في ذهن الجميع عن الفرد الأمريكي وعن قدراته وامكاناته وأنه في هذه الافلام قادر على فعل المعجزات، وكان أول من صدّق حقيقة هده الصورة الخيالية هم الأمريكان أنفسهم ليليهم بعد ذلك الكثير من شعوب العالم والسبب في وجود هذا التأثير الضخم لمنتجات “هوليوود” السينمائية وما ترمز إليه يعود لبذل الأمريكان الكثير من الجهد التقني والعلمي في عملية إخراج هذه الافلام وتصويرها وكذلك الصرف المادي المهول عليها لتحقيق هدف واحد ووحيد يتمثل في إبراز الفرد الأمريكي كفرد اسطوري لا يمكن قهره أو منازلته والتغلب عليه كما عملت هذه الأفلام على ترسيخ ما هو أهم من ذلك وهو خلق انطباع إيجابي عن الحياة الأمريكية نفسها الأمر الذي جعلها قبلة الكثير من سكان العالم لتحقيق “الحلم الأمريكي” المزعوم الذي عملت أمريكا على صناعته والترويج له في كلا الذهنين الداخلي والخارجي ولقد نجحوا في ذلك نجاحاً باهراً الأمر الذي أسهم في تحقيق معظم أهدافهم وطموحاتهم.

وأصبح هذا المثال الأمريكي للاستخدام المجدي لهذه القوة الذي أثبت الواقع نتائجة الإيجابية والملموسة، نبراساً تسعى لتبنيه الكثير من الدول وميداناً للمنافسة فيه بعد أن أدرك الجميع أن في توظيف هكذا قوة إمكانية كبيرة تمنحهم القدرة على تحقيق مصالحهم وخدمة أهدافهم التي لم يكن ليحلموا بتحقيقها لو اكتفوا فقط بالقوة العسكرية وحدها وهذا ما يجب أن يحفز مجتمعاتنا العربية والاسلامية تحديداً على تفعيل هذه “القوة الناعمة” التي هي في أمسّ الحاجة لها خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها وقوة تأثيرها على الرأي العام العالمي وإمكانبة تغيير نهجه نحوها ودفعه للتعاطف مع أي قضية يهمها أمر توضيحها له.

كتبه: احمد بني قيس