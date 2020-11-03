ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 100

أعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث أن حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب غرب تركيا الجمعة بلغت مئة قتيل اليوم الثلاثاء فيما انتشل رجال الإنقاذ طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام على وقوعه.

وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر تسبب أيضاً باصابة 994 شخصاً بجروح بينهم 147 لا يزالون في المستشفى، وقالت إن رجال الانقاذ يواصلون جهود البحث عن ضحايا أو ناجين وخصوصا بين أنقاض المبنى المؤلف من خمسة طوابق الذي انهار في محافظة أزمير.

وتم انتشال فتاة في الرابعة من العمر كانت تحت الأنقاض الثلاثاء في غرب تركيا بعد حوالى أربعة أيام على وقوع الزلزال بحسب ما أفاد رئيس بلدية مدينة أزمير ومراسلو وكالة فرانس برس، وقال رئيس البلدية تونج سويار على تويتر “شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال انتشل رجال الإنقاذ عايدة البالغة من العمر أربع سنوات وهي على قيد الحياة”.