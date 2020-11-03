عاجل .. الرئاسة الجزائرية تعلن إصابة تبون بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء رسميا إصابة الرئيس عبد المجيد تبون، بفيروس



أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء رسميا إصابة الرئيس عبد المجيد تبون، بفيروس كورونا المستجد، وذلك فى نبأ عاجل، بحسب "روسيا اليوم". وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبى".

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