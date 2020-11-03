فى يومه الوطنى .. برج خليفة يتزين بألوان علم الإمارات

ويوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة فى الثالث من نوفمبر من كل عام، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى منذ عام 2013.

وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.