شرطة مكة تطيح بـ3 مواطنين إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي

الخليج – واس : صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ( ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر ) وذلك إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في محافظة القنفذة.

وأضاف الرائد الغامدي أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.