الرئاسة الجزائرية : تبون يواصل تلقى العلاج وحالته الصحية تتحسن

وقالت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء،"يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد". وأضاف البيان، "يُطمئن الطاقم الطبّى بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية فى تحسن تدريجى وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحى". ويخضع الرئيس تبون حاليا لفحوصات طبية معمقة فى أحد المستشفيات الألمانية، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبى".

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