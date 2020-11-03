”الجامعة العربية” تدين هجوم فيينا

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بيانا دانت فيه الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن سقوط 4 أشخاص في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الاثنين.
وأعربت الأمانة العامة عن أسفها إزاء سقوط ضحايا أبرياء جراء هذا الهجوم، وتعازيها لأسرهم ولدولة وشعب النمسا.
وأشار البيان إلى أن "مثل هذه الحوادث تؤكد أن العالم يخوض معركة مشتركة في مواجهة الإرهاب المقيت الذي ينتهك قيم الحياة والإنسانية ويسعى لإثارة الرعب في المجتمعات"، مضيفا أن "الهدف الرئيس لهذه العمليات الإرهابية هو تأجيج حالة مستمرة من الكراهية والعداء المتبادلين بين أتباع الأديان والحضارات المختلفة".
وشدد البيان على ضرورة "عدم تمكين الإرهابيين من تحقيق أغراضهم، وضرورة مجابهة الإرهاب من خلال التنسيق المستمر للجهود الدولية، والعمل المتواصل من أجل التصدي للتطرف والعنف".
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