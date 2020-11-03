رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء إلى الدرجة الخطيرة.
وأوضح المركز المشترك لتحليل الإرهاب بالحكومة البريطانية أن رفع مستوى التهديد إلى الخطير يعود إلى الهجوم الذي ضرب مساء أمس العاصمة النمساوية فيينا، والعمليات التي شهدتها مؤخرًا فرنسا، وفقًا لـ”رويترز”.
ومستوى التهديد “الخطير” هو ثاني أعلى مستوى لدرجة التهديد الإرهابي في بريطانيا؛ ما يعني أن احتمال وقوع هجمات إرهابية يقدَّر حاليًا كـمرجح جدًّا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا ترفع درجة التهديد الإرهابي إلى المستوى الخطير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.