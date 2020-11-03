بريطانيا ترفع درجة التهديد الإرهابي إلى المستوى الخطير

رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء إلى الدرجة الخطيرة.

وأوضح المركز المشترك لتحليل الإرهاب بالحكومة البريطانية أن رفع مستوى التهديد إلى الخطير يعود إلى الهجوم الذي ضرب مساء أمس العاصمة النمساوية فيينا، والعمليات التي شهدتها مؤخرًا فرنسا، وفقًا لـ”رويترز”.

ومستوى التهديد “الخطير” هو ثاني أعلى مستوى لدرجة التهديد الإرهابي في بريطانيا؛ ما يعني أن احتمال وقوع هجمات إرهابية يقدَّر حاليًا كـمرجح جدًّا.