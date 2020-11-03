الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 15 وفاة و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 85209 حالات.
وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 667، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 780، من بينها 273 في العناية المركّزة.
وبينت أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أُجريت وصل إلى 16499 فحصا، فيما أُجري 996 فحصا في المطار.
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