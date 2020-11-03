الجزائر.. تخفيض العقوبات على المتهمين في قضية رجل الأعمال حداد 

أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، الأحكام في قضية رجل الأعمال علي حداد، وتضمنت تخفيض العقوبة على عدد من المتهمين.

وقرر القاضي إدانة رجل الأعمال علي حداد بـ12 سنة سجنا مع إلغاء مصادرة بعض ممتلكاته، إضافة إلى تبرئة أفراد من عائلته من التهم الموجهة إليهم.

وأدين رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ8 سنوات سجنا لكل منها، فيما حكم على وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول بـ7 سنوات حبسا، كما تمت إدانة الوزير السابق قاضي عبد القادر بـ3 سنوات حبسا.

وصدر حكم بسنة حبسا في حق الوزراء السابقين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان وبدة محجوب ويوسف يوسفي.

وكانت محكمة سيدي امحمد حكمت في يوليو المنصرم بـ 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد مع مصادرة جميع أملاكه.

أما رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدر في حقهما وقتها حكم بالسجن 13 سنة.