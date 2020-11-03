لبنان يسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة، فى تقريرها اليومى، عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 667، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 780، من بينها 273 فى العناية المركّزة.

وبينت أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التى أُجريت وصل إلى 16499 فحصا، فيما أُجرى 996 فحصا فى ​المطار​.