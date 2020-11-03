قوات تركيا تنسحب من ثانى موقع عسكرى فى سوريا

بدأت قوات الاحتلال التركى انسحابها من موقع عسكرى ثان معزول فى شمال غرب سوريا، اليوم الثلاثاء، لتغادر بذلك منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية إلى نقطة أخرى لا تزال تسيطر عليها الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مصدر من الفصائل السورية المسلحة، اليوم الثلاثاء، إن شاحنات وصلت إلى موقع المراقبة فى شير مغار بشمال محافظة حماة في وقت متأخر من ليل، الإثنين، للإعداد للإخلاء.

كما ذكر مصدر أمنى تركى، أن القوات المنسحبة من شير مغار سيُعاد نشرها فى موقع عسكرى جديد فى قرية قوقفين بالمنطقة التى تسيطر عليها المعارضة فى محافظة إدلب.

وأوضح مصدر تركى آخر أن تركيا تعد للانسحاب من مواقع إضافية بمناطق استعادتها القوات الحكومية السورية فى معارك العام الماضى.

وكانت القوات التركية أخلت موقع مورك منذ أسبوعين، وهو ضمن 12 موقعا أقامها جنود الاحتلال التركى عام 2018 بمقتضى اتفاق توصلت إليه تركيا وروسيا وإيران لتهدئة القتال بين القوات الحكومية السورية والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، لكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلاًً.