قتيل وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في ريف الرقة السورية 

انفجرت دراجة نارية مفخخة في ريف مدينة تل أبيض شمالي الرقة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار أسفر عن مقتل رجل وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في قرية "علي باجلية" التابعة لمدينة تل أبيض التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشارت إلى أن القتيل رجل مسن، مضيفة أن طفلا من بين الجرحى.

يذكر أن المنطقة تتعرض لتفجيرات بشكل متكرر، وسبق أن قتل 4 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في ريف تل أبيض، في أغسطس الماضي.