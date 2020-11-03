الإعلام الكويتية: دراسة فنية لتقييم جميع قنوات ومحطات الوزارة

أعلنت وكیل وزارة الإعلام منیرة الھویدي عن دراسة فنیة تنظیمیة تشمل جمیع القنوات التلفزیونیة والمحطات الإذاعیة التابعة للوزارة من اجل تقییمھا وتحدید أھدافھا.

وقالت الھویدي في تصریحات صحفية لها الیوم الثلاثاء إن ھذه الدراسة تعد خطوة تنظیمیة تسعى وزارة الإعلام من خلالھا لتطویر العمل الفني الإعلامي للقنوات التلفزیونیة التي تبثھا الوزارة لافتة إلى أنھا تقرر إيقاف قناة الطفل لمزید من الدراسة وتقییم التجربة خلال المرحلة الماضیة.

وكشفت عن خطوات تنظیمیة أخرى ستشمل جمیع منصات وزارة الإعلام بما فیھا المحطات الإذاعية لتقییمھا واتخاذ الإجراءات اللازمة

بشأنھا.

وبینت أن أھداف وزارة الإعلام تتناغم والسیاسة الداخلیة والخارجیة لدولة الكویت مضیفة "نحن نسعى لأن نكون المحطة الرئیسیة للأسرة الكویتیة والخلیجیة بمختلف الأعمار.

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