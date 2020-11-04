وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ فى جميع الأراضى الفلسطينية، وذلك لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 3 نوفمبر 2020. وأعلنت وزيرة الصحة مى الكيلة، يوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وذكرت الكيلة، أن نسبة التعافى من فيروس كورونا فى فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات. ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضا فى غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو مازن يعلن حالة الطوارئ فى الأراضى الفلسطينية لمدة 30 يوما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.