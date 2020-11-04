اشتباكات بين ميليشيات ”الوفاق” الليبية في ترهونة

اندلعت اشتباكات صباح اليوم الأربعاء، بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية في مدينة ترهونة (80 كم جنوب العاصمة طرابلس).

وقالت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، في خبر عاجل، إن الاشتباكات تجري الآن وسط ترهونة بين ميليشيات ”قوة حماية ترهونة“ وميليشيات ”قوة الردع الخاصة“، التابعتين لحكومة الوفاق.

وأوضحت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“ أن الأوضاع في ترهونة تفجرت مساء أمس الثلاثاء عقب تصاعد شكاوى المواطنين مما يسمى ”قوة حماية ترهونة“ ووصول قوة من ميليشيات ”قوة الردع الخاصة“، بأمر من النائب العام، لفرض الأمن والقبض على عدد من المطلوبين والتحقيق في التجاوزات التي كان آخرها مقتل المواطن باسم محمد سالم المالطي تحت التعذيب، ومنع عائلته من فتح محضر بدعوى أن الضحية لقي حتفه في حادث سير.

وأشارت المصادر إلى أن ”الوحدة 444“ الـتـابـعـة لـرئـاسة الأركان العامة بـقيادة مـحـمـود حـمـزة، شنت هجوماً على ”قوة حماية ترهونة“، وسيطرت على جزيرة الدوران في قلب المدينة مقابل مديرية الأمن.