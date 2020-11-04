الإطاحة بقائد مركبة عرض حياته والآخرين للخطر في جدة

تمكّن مرور محافظة جدة من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه حيال المخالفات (الأمنية والمرورية).

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