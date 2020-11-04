رسميا .. السعودية تعلن إلغاء نظام الكفيل

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" إنه سيتم إطلاق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" والتى تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذى جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.

وتشمل المبادرة جميع العاملين الوافدين فى منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعى حقوق وطرفى العلاقة التعاقدية على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ فى 14 مارس المقبل، وفقًا للوزارة.

وقالت الوزارة إن خدمة التنقل الوظيفى للعامل الوافد تتيح الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

وذكرت الوزارة أن جميع الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة للوزارة.