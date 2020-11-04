ملتقى الحوار للتنمية تدين إهانة نساء مهينة بمطار الدوحة وتطالب بتحقيق دولى

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تعريض سلطات مطار الدوحة الدولى عددًا من السيدات لاختبارات نسائية فى المطار، ما يعد إجراء مهينًا لكرامة المرأة ويتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة بوقف العنف ضد المرأة.





وأعلنت المؤسسة، فى بيان اليوم، تضامنها الكامل مع السيدات الضحايا فى تلك الواقعة المشينة والتى تشير إلى وجود عنف منهجى من السلطات القطرية ضد المرأة خاصة الأجانب من المترددين على مطار الدوحة الدولى.

وكانت وزارتا الخارجية فى نيوزيلندا وأستراليا وفرنسا، كشفت عن تعرض 81 سيدة وفق تقديرات رسمية لاختبارات نسائية غير مصرح بها فى مطار الدوحة خلال الأيام الماضية.

وكشفت الخارجية النيوزيلندية، أن عدد من المسافرات تعرضن لفحوص نسائية قسرية مهينة فى مطار الدوحة، مؤكدة أن هذه الأعمال "غير مقبولة على الإطلاق".

فيما أدانت الخارجية الاسترالية تفتيش عدد من الاستراليات عاريات أثناء تواجدهن فى مطار حمد بالدوحة.

وأنزل الأمن القطرى راكبات من إحدى الرحلات المتجهة إلى سيدنى وروعهن وأجبرهن على الخضوع لفحوصات "مهبلية" غير قانونية .

ودعت مؤسسة ملتقى الحوار إلى فتح تحقيق دولى عاجل فى الواقعة التى تتعارض مع مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ فى 20 ديسمبر ‎1993‏، والتى جرمت أى فعل عنيف تدفع يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى ممن الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة.

وطالبت المؤسسة بتوفير الدعم النفسى للضحايا لمعالجة آثار الصدمة النفسية والمعاملة المهينة التى تعرضوا لها فى مطار الدوحة.