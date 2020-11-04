فى ظل وجود النهضة الإخوانية .. مخاوف فى أوروبا من دواعش تونس

كانت بداية تصدر الإخوان للمشهد فى تونس عند وصول الجماعة الإرهابية إلى حكم تونس باستغلال ما يسمى بالربيع العربى، محاولة السيطرة على حكم البلدان العربية لتسليمها للرئيس التركى، رجب طيب إردوغان، لتكون رهن إشارته، وفق رؤية التنظيم الدولى التى لم تجلب سوى الخراب والدمار على الوطن العربى وشعوب المنطقة، تلا ذلك العديد من الثورات الشعبية ضد حكم الإخوان الإرهابيين لتونس، وفى كل مرة يلوح الإخوان بالعنف فى وجه المطالبين بإزاحتهم من المشهد.

أعوام من العنف



ولا يزال عنف جماعة الإخوان الإرهابية مستمرا، وهو ما يظهر فى خطواتهم ضد المنابر الإعلامية المعارضة لأفكارهم، التى لم تتوقف يوما منذ اعتلائهم السلطة عقب ما يسمى الربيع العربى فى 2011.



الصفحات والمواقع الإعلامية التابعة لإخوان تونس وبشكل فج وصريح دافعت عن منفذ العملية الإرهابية، ما لاقى معارضة شديدة داخل البلاد قوبلت بحملة تحريضية شرسة من الإخوان ضد خصومها.

الأدهى كان مجىء الدفاع من رموز الإخوان، إذ وجه هشام المدب، العميد المتقاعد من وزارة الداخلية والمتحدث الرسمى السابق باسمها فى عهد الوزير الإخوانى، على العريض، اتهامات لوسائل إعلام مناهضة لحركة النهضة، من بينها موقع "كابيتاليس" الناطق بالفرنسية وإذاعة "شمس إف إم" وقناتى "الحوار التونسى" و"قناة التاسعة"، لإدانتهم قتل الشاب التونسى لثلاثة أشخاص فى كنيسة بفرنسا.

ووفق صحف تونسية، قال هشام المدب، إن هذه القنوات تشتغل لصالح فرنسا ومعادية للدولة التونسية، مما يجعلهم "عرضة للتصفية الجسدية"، ما اعتبره الكثيرون تحريض وتهديد صريح للعاملين بالمؤسسات الإعلامية والصحفيين بالقتل.

وفى تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعى، أعلن الكاتب والإعلامى التونسى، سفيان بن فرحات، مساندته المطلقة غير المشروطة لصحفيى المؤسسات الإعلامية المستهدفة ضد حملة التكفير والتحريض على القتل الممنهجة ضدهم من قبل المتطرفين وزبانيتهم وخدمهم، وفق توصيفه.

وقال فرحات: "أما آن للسلطة السياسية والهيئات القضائية فى تونس أن تتحرك وتطبق القوانين ضد إجرام الإخوان".

إجرام الإخوان

وردا على ما تلقاه موقعها من هجوم وتهديدات، قالت زهرة عبيد، مالكة "كابيتاليس"، فى تدوينة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" إنه "شرف لنا الشهادة، والموت علينا حق. ولن نركع للتهديد".

كما وجهت رسالة إلى "الداعمين للإرهاب فقط أقول لهم نحن صامدون ولن ننحنى ولن تمروا يا خونة".

وفى موقف رسمى واضح كالشمس، تفاعلت نقابة الصحفيين مع الأزمة بإصدارها بيانا دعت فيه حكومة هشام المشيشى إلى ضرورة التحرك السريع لمواجهة خطابات التحريض على الصحفيين.

وأدانت النقابة بشدة حملات التحريض ضد الصحفيين وعبرت عن تضامنها المطلق مع المؤسسات الإعلامية المذكورة، محذرة من خطورة خطاب التحريض على العنف والكراهية الذى بثته قناة "الزيتونة" الإخوانية، داعية النيابة إلى التحرك الفورى من أجل تتبع "المدب" من أجل استغلاله لمنبر إعلامى للتحريض على الصحفيين ووسائل الإعلام.

وطالبت وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها فى تأمين وسائل الإعلام المذكورة بعد الحملة التى طالتهم خاصة بعد كشف المدب لعناوين بعضها.



تونس حرة والإخوان برا

وفى شهر أكتوبر الماضى، دخلت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر، عبير موسى، برفقة نائبات من كتلتها وساندهم آخرون، فى اعتصام بمقر البرلمان التونسى، احتجاجاً على العنف المسلط ضدهن داخل مجلس نواب الشعب، وفق ما أعلنته موسى فى تدوينة عبر صفحتها بـ"فيسبوك".



وعلى الجانب الآخر، تظاهر صحفيون تونسيون، أمام مقر البرلمان، رافعين شعار"تونس حرة والإخوان برا" لإسقاط مبادرة تشريعية تسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية دون الحصول على تراخيص، وتجد معارضة من قبل جميع الهياكل الصحفية، التى ترى فيها خطراً على مستقبل واستقلالية الإعلام وتشريعا للفوضى.



كانت كتلة الحزب الدستورى الحر، أدانت بشكل متكرر العنف المتعمد ضد المرأة الذى أصبح سياسة ممنهجة داخل البرلمان لإخراس أصوات الكتلة، مؤكدة أن العنف المتواصل يأتى فى ظل تزكية من رئيس البرلمان، راشد الغنوشى، والصمت الممنهج للدولة وعدم تحرك القضاء.



مكتب مجلس نواب الشعب عقد اجتماعا، بنهايات أكتوبر الماضى، وسط حالة من الاحتقان والخلافات الحادة، وذلك على خلفية إصرار التحالف البرلمانى المتكون من النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس على تمرير مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإعلام والاتصال على الجلسة العامة.

ونشر نواب فيديو قالوا إنه يوثق الاعتداء اللفظى الذى طالها من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، مشيرين إلى أن عبد اللطيف العلوى قد رشق نائبة فى بقارورة مياه خلال اجتماع مكتب البرلمان.

وفى شهر يوليو الماضى، وأمام اتساع رقعة العزلة الإخوانية، بدأت قيادات النهضة التلويح باستخدام العنف والنزول للشارع، ضمن خطاب يتضمن تهديدًا للتونسيين، ما أدى إلى احتشاد القوى المعارضة للإخوان أكثر، فدعا نور الدين البحيرى، رئيس كتلة الإخوان البرلمانية، أنصاره إلى الاستعداد للمواجهة، وهو ما اعتبره مراقبون "كلمة سر" إلى استخدام العنف ضد خصوم النهضة، وخاصة رئيسة "الدستورى الحر"، عبير موسى.

الخلافات تضرب حركة النهضة التونسية

وتسعى جبهة الغنوشى لتعديل اللائحة الداخلية للحركة لاستمراره مدة ثالثة رئيسا لها، والهدف من استمراره رئيسا لمدة ثالثة ترشيحه لرئاسة تونس، وتعارض مجموعة المائة ذلك التوجه، ومن بينهم أعضاء فى المكتب التنفيذى للحركه ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية، أبرزهم عبداللطيف المكى ونو الدين العرباوى، الذين طالبوا الغنوشى الإعلان عن عدم ترشحه لرئاسة الحركة مجددا، خلال المؤتمر العام، وأن استمراره رئيسا للحركة لمدة ثالثة يخالف الماده 31 من النظام الداخلى.

وضربت الاستقالات الحركه، فكان أبرز المستقيلين عبدالفتاح مورو وعبدالحميد الجلاصى وزياد العذارى ورياض الشعيبى وزبير الشهودى وحمادى الجبالى، وقيادات شابه أبرزها زياد بومخلة وهشام العريض.