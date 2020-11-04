فيديو .. محمد بن راشد يشارك فى التجارب السريرية ضد فيروس كورونا

وكان بن راشد، قد نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، توثق تلقيه اللقاح، معلقا عليها بالقول: "أثناء تلقى لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافى الجميع".

وذكر تقرير قناة الغد أن الجرعة التى تلقاها حاكم دبى، تأتى ضمن مجموعة تجارب سريرية قامت بها دولة الإمارات على لقاح قد يكون بادرة أمل للمجتمع الدولى، ليكون معتمدا لعلاج وباء "كورونا".

وأشار التقرير إلى أن الإمارات كانت تقيم مجموعة من التجارب السريرية، وصلت إلى المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أن تلقى بن راشد ومجموعة من أصحاب القرار، منهم وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، وأيضا وزير الصحة وعدد من الوزراء الآخرين، يؤكد أن اللقاح يبشر بنتائج إيجابية، ويرفع المناعة للأفراد للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الإمارات، كانت قد أعلنت فى وقت سابق، تطوير هذا اللقاح بالتعاون مع شركة الأدوية الصينية "سينو فارم"، وتجرى حاليا المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.

وذكر وزيرالصحة الإماراتى عبد الرحمن العويس، أن اللقاح أظهر فعالية فى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا، الأمر الذى دفع الدولة لإجازته لخط الدفاع الأول، أى الفئات الأكثر تعاملا مع مصابى الوباء.