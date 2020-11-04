الرئيس الموريتاني يجرى تعديل وزاري جزئي على الحكومة

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، تعديلا جزئيا على حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، التي شكلت في شهر أغسطس.

وحسب مرسوم صادر عن الرئاسة الموريتانية، تم تعيين الوزير السابق جا مختار ملل، وزيرا أمينا عاما للحكومة، خلفا لأحمد تيجاني تيام الذي ورد اسمه في ملف لجنة التحقيق البرلمانية حول الفساد.

وشغل الوزير الجديد، بضع حقائب وزارية خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أبرزها العدل والوظيفة المومية.

وتأتي إقالة الوزير أحمد تيجاني، بعد ورود اسمه في ملف لجنة التحقيق البرلمانية، الذي تحدث عن عمليات فساد شابت تسيير بعض الملفات خلال حقبة الرئيس السابق، من بينها تسيير منطقة نواذيبو الحرة التي كان أحمد تيجاني تيام يتولى إدارتها، قبل تعيينه في منصب الأمين العام للحكومة في شهر أغسطس، وهو الملف ذاته الذي أقيل على إثره عدد من الوزراء خلال التعديل الوزاري الأخير.

ويجري حاليا تحقيق ابتدائي حول تقرير اللجنة البرلمانية، إذ تم استدعاء الرئيس السابق وعدد من وزرائه، وأفراد أسرته، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال.