وسط تنافس شديد مع ترمب.. بايدن يتقدم في 3 ولايات حاسمة

في وقت يترقب الأميركيون إعلان اسم سيد البيت الأبيض الجديد لأربع سنوات مقبلة، تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

ووسط تنافس شديد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يتقدم الأخير في 3 ولايات ستحسم الرئاسة وهي ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن اليوم إنه ماض على طريق الفوز بالانتخابات مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة.

وأضافت أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي في وقت لاحق اليوم. وأبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن ومن المتوقع فوزه أيضا في نيفادا.

من جانبه، أفاد مركز إديسون في وقت سابق، بأن ترمب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية. وأضاف أن ترمب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيغن.

يشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.

وقالت السلطات في بنسلفانيا “شهدنا ارتفاعا في التصويت عبر البريد”، مضيفة “سنفرز أصوات الناخبين بدقة ونحتاج لبعض الوقت”.

إلى ذلك لفتت توقعات وسائل الإعلام حتى الآن إلى فوز ترمب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة، فلوريدا وتكساس وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها عام 2016. وأشارت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في 20 ولاية، بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وذلك يعطي بايدن حتى الآن 238 من أصوات كبار الناخبين وترمب 213.

كما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.

“نستعد للاحتفال”

يذكر أنه في وقت سابق الأربعاء أكد ترمب، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، أن فريقه يستعد للاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ممهداً الطريق لولاية ثانية.

وقال ترمب: “نحن نستعد حرفياً للخروج والاحتفال بكل هذا النجاح”، مضيفاً أن “مجموعة حزينة تحاول تهميش الملايين الذين صوتوا لنا”.

إلى ذلك شدد على الأرقام القياسية من المواطنين الذين توجهوا الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع، قائلاً: “مواطنون خرجوا بأرقام قياسية”.

جو بايدن

جو بايدن

في المقابل دعا جو بايدن، في كلمة ألقاها، الأربعاء، أمام مناصريه من ولاية ديلاوير، إلى التحلي بالصبر حتى ظهور النتائج، إلا أنه أكد أنه على وشك الفوز.

وأضاف بايدن: “نحن على وشك تحقيق الفوز، والنتائج قد تعلن غداً أو بعد غد”، في دعوة غير مباشرة لأنصاره إلى الهدوء والصبر.