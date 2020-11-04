محمود عباس يؤكد استعداد الفلسطينيين للانخراط في مفاوضات سلام



دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مجددا، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام واستعداد الجانب الفلسطيني للذهاب إلى مفاوضات سلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية الرباعية الدولية.

وأعرب الرئيس عباس، خلال استقباله رئيس وزراء رومانيا، لودوفيك أوربان، في رام الله، اليوم الأربعاء، عن تقديره لمواقف رومانيا الثابتة من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

وبحث الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الروماني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن الرئيس عباس جدد دعوته إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، والاستعداد للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية وتحت رعاية الرباعية الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الروماني على متانة العلاقة بين البلدين والشعبين وأهمية السعي الدائم لتعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن موقف رومانيا ثابت في دعم تحقيق السلام، وفق مرجعيات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وبوقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء الروماني الذي يزور رام الله حاليا، لنظيره الفلسطيني، محمد اشتية، أن بلاده لن تدخر جهدا يؤدي إلى حل الصراع ورعاية مفاوضات تقود للتوصل إلى حل الدولتين، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد أوربان على أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشيرا إلى أن زيارته إلى رام الله تمثل فرصة من أجل التأكيد على موقف رومانيا الثابت من فلسطين، وموقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل إحلال السلام.