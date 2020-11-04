الأردن يسجل 4 آلاف و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء 20 ألفا و737 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليون و955 ألفا و425 فحصا، بالإضافة إلى تسجيل 62 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 1029، بالإضافة إلى 195 حالة شفاء جديدة.

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